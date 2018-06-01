Совершивший аварийную посадку в Омской области Ми-8 недавно отремонтировали

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Вертолет Ми-8, совершивший в пятницу аварийную посадку в Омской области, выполнял полет после только что проведенного капитального ремонта, сообщается на сайте авиакомпании "Полярные авиалинии", которой принадлежит воздушное судно.

"Экипаж "Полярных авиалиний" выполнял перегон вертолета после капитального ремонта на Омском авиационном заводе. Благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа, никто не пострадал. Предположительно причиной происшествия стали птицы, попавшие в двигатель воздушного судна", — говорится в сообщении авиакомпании.

По данным СК, у вертолета повреждена передняя стойка шасси, топливный бак, несущий винт и фюзеляж.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" в пятницу совершил вынужденную посадку недалеко от Омска. На борту вертолета находились два авиатехника и три члена экипажа. Никто не пострадал. По данным СК РФ, в качестве одной из возможных причин аварийной посадки рассматривается попадание в двигатель птицы.