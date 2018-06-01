На Ставрополье при столкновении двух "ГАЗелей" погибли три человека

ПЯТИГОРСК, 1 июн — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения двух "Газелей" и легковушки вблизи Пятигорска на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по краю.

"Вблизи Пятигорска произошло тройное ДТП, столкнулись "Газель" дорожников, грузовая "Газель" и Lada Priora из Чеченской республики, в результате ДТП три человека погибли, в том числе ребенок, еще один ребенок ранен. Все они находились в легковом автомобиле", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства уточняются.