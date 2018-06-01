В Астраханской области пострадавшая на батуте девочка находится в коме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Четырехлетняя девочка, пострадавшая на батутном аттракционе в Астраханской области, находится в коме, еще одна восьмилетняя девочка получила перелом таза и сотрясение, сообщает СУСК России по региону.

Как сообщалось ранее, в четверг в больницу города Знаменск бригадой скорой помощи были доставлены двое несовершеннолетних детей с травмами, которые они получили на батутном аттракционе, не закрепленном надлежащим образом.

По информации следствия, сильный порыв ветра снес батут, в результате чего пострадали две девочки четырех и восьми лет. "Восьмилетний ребенок упал на газон, получив перелом таза и сотрясение головного мозга. В результате падения на тротуар второй ребенок получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в коме", — говорится в информации.

По данным областного СК, батут должен закрепляться 10 анкерами, однако индивидуальный предприниматель при установке конструкции использовал лишь четыре, а также веревки недостаточной толщины. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".