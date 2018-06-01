Полиция возбудила дело после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о повреждении имущества по неосторожности по факту взрыва газа в квартире дома в Мичуринске Тамбовской области, в результате которого пострадала женщина, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Первого мая 2018 года в квартире дома 23 на третьем этаже по улице 7 Ноября микрорайона 5-я Кочетовка города Мичуринск взорвался бытовой газ. По информации главного управления МЧС по Тамбовской области, в результате взрыва произошло обрушение двух межкомнатных перегородок и одной межквартирной перегородки. Пожар был ликвидирован в 17.29 мск. Из дома выведены более 60 человек, проживавшая в квартире женщина получила ожоги. СК начал проверку по факту случившегося.

"Отделом дознания ОМВД России по городу Мичуринск возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", — сказал собеседник агентства.

Санкция данной статьи предусматривает до одного года лишения свободы.

В территориальном отделе управления МЧС по Мичуринску РИА Новости пояснили, что причина произошедшего устанавливается.

Как ранее информировало следствие, квартиру снимали гражданские супруги. Мужчина занимался натяжными потолками и, по данным СК, произошла утечка газа горелки для натяжения потолков. Прибывшие после взрыва на место происшествия сотрудники газовой службы никакого нарушения работы стационарного газового оборудования не нашли.

В результате взрыва был причинен ущерб нескольким квартирам. Несущие конструкции здания не пострадали.