На свалке в Челябинской области "КамАЗ" насмерть сбил женщину

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн — РИА Новости. Водитель "КамАЗа" на свалке в городе Магнитогорск Челябинской области сбил женщину, она погибла на месте происшествия, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.

"На территории центральной городской свалки в Магнитогорске 31 мая в 15.00 (13.00 мск) водитель, 1982 года рождения, управляя автомобилем "КамАЗ-65115", совершил наезд на пешехода-женщину, 1973 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, уточняет полиция.