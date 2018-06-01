ФСБ нашла в Самаре тайник с оружием

САМАРА, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили в Самаре тайник с оружием и боеприпасами, информацию о котором им сдал активный член одной из преступных группировок, сообщил в пятницу РИА Новости представитель ведомства.

"Активный член ОПГ "Законовские" вчера сдал сотрудникам ФСБ информацию о схроне с оружием, который он организовал вместе с лидером преступного сообщества в районе площади Кирова в Самаре", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в тайнике были обнаружены шесть пистолетов К6-92 "Волк", ПМ, "Байкал", глушитель, два карабина "Сайга" и "Вепрь", револьвер, две тротиловые шашки по 200 грамм, электродетонаторы, ручная граната, дымовые шашки и патроны. Оружие члены ОПГ планировали использовать для совершения особо тяжких преступлений в регионе.