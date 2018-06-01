В Ростовской области ребенок погиб при обрушении стены заброшенного дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн — РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели ребенка при обрушении стены нежилого дома в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщило СУСК РФ по региону.

По предварительным данным, 13-летний мальчик погиб днем в четверг в результате обрушения стены заброшенного жилого дома саманного типа в хуторе Ещеуловский. Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что дом частично разрушен, длительное время в нем никто не проживал, в доме отсутствуют оконные рамы, входная дверь, а также ограждение.

"Причины, по которым ребенок находился в заброшенном доме, а также обстоятельства его гибели будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.