Стали известны подробности вынужденной посадки Ми-8 в Омской области

НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" в пятницу совершил вынужденную посадку недалеко от Омска, жертв нет, информация о возможных пострадавших уточняется, сообщила РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Сегодня в 11.05 местного времени (08.00 мск) в районе села Петровское Омского района Омской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, по предварительным данным, принадлежащий авиакомпании "Полярные авиалинии". Жертв нет", — сказала собеседница агентства.

Горбунова уточнила, что информация по возможным повреждениям вертолета, пострадавшим и причинам происшествия уточняется. По предварительной информации прокуратуры, на борту вертолета пассажиров не было.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту инцидента проводит проверку соблюдения закона о безопасности полетов.

Согласно сообщению СК РФ в "ТамТам", по предварительным данным, на борту находились два авиатехника и три члена экипажа. Никто не пострадал.