В Свердловской области пропавшего ребенка нашли спящим в багажнике машины

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили пропавшего ребенка спящим в багажнике автомобиля, принадлежащего его семье, в селе Поташка Свердловской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, женщина рассказала о том, что находящийся под ее опекой ребенок 2009 года рождения ушел из дома вечером и не вернулся. Ночью она пыталась разыскать его самостоятельно, но не нашла.

"Примерно в 16 часов полицейские обнаружили ребенка на улице Кирова в селе Поташка и возвратили законными представителям", — сказала Волк.

По предварительным данным, мальчик учится в первом классе, с 2013 года находится под опекой 45-летней местной жительницы. Его семья считается благополучной, ранее из дома ребенок не сбегал.

Накануне вечером женщина не отпустила ребенка играть на улицу, он вышел из дома самостоятельно, уточнила Волк. Испугавшись возможного наказания, он решил не возвращаться домой и провел ночь в багажнике припаркованной во дворе дома незапертой "Нивы", принадлежащей его семье

"По данному факту органами внутренних дел проводится проверка", — добавила Волк.