На Ставрополье ликвидировали открытое горение на мебельном складе

ПЯТИГОРСК, 1 июн — РИА Новости. Открытое горение на мебельном складе в Минеральных водах в Ставропольском крае ликвидировано, проливка и разбор конструкций продолжаются, сообщает главное управление МЧС по региону.

По данным ГУ МЧС по краю, мебельный склад в Минеральных водах загорелся на площади 500 квадратных метров, пожар локализован в 6.05 мск.

"Существовала угроза двум рядом стоящим частным домовладениям. Организована эвакуация семерых жильцов домовладения. Благодаря четким и слаженным действиям личного состава распространения огня на домовладения не допущено", — говорится в сообщении.

Как отмечается, открытое горение ликвидировано в 6.50 мск, проводится проливка и разбор конструкций с целью недопущения повторного возгорания.

Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Для ликвидации пожара привлечено 47 человек и 19 единиц техники, добавлено в сообщении.