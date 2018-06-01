В Якутии два ребенка за сутки выпали из окон

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Два ребенка за последние сутки выпали из окон в Якутии, оба живы и находятся в больницах с травмами, сообщает республиканское СУСК РФ.

В первом случае девочка выпала из окна 4 этажа в Якутске. На момент происшествия в квартире находились четверо взрослых и ее трехлетний брат.

"Дети находились в одной из комнат без присмотра взрослых. Девочка в возрасте 1 года 2 месяцев взобралась на диван и стол, который стоял у открытого окна. Взобравшись на подоконник, она выпала из окна квартиры. Падение ребенка пришлось на траву палисадника, что несколько смягчило удар. В результате случившегося девочка получила ушиб грудной клетки и в данное время находится в медучреждении в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Второй случай произошел в поселке Черский Нижнеколымского района. Оставленная матерью дома трехлетняя девочка взобралась на подоконник и, открыв окно, выпала со второго этажа. Ребенок госпитализирован с переломами пяточных костей.

Следователи проводят проверку.