В Петербурге будут судить обвиняемого в нападении на водителя автобуса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в нападении с ножом на водителя автобуса, перевозившего школьников в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.

По данным следствия, вечером 25 декабря 2017 года напротив дома 68 по Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта Ализаде Мустафаев вместе со своей сожительницей Зульфией Саидмуратовой напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области. Мустафаев, по версии следователей, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а Саидмуратова несколько ударов ногами, щеткой для уборки снега и деревянной битой, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Как сообщает следственное управление, ранее приговором суда Саидмуратовой, признанной виновной в хулиганстве, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.