В Пскове загорелись три частных дома и хозпостройки, сообщил источник

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Три частных жилых дома и хозпостройки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров в четверг днем на набережной в Пскове, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На Любятовской набережной пожар с одного частного жилого дома перешел на два соседних и хозяйственные постройки", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.