В Петербурге вынесли приговор основателю группировки националистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении 19 членов группировки националистов в Петербурге, 14 из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, создатель группировки осужден на 16 лет колонии строгого режима, сообщает в четверг объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).

"Суд признал виновными и назначил наказание: Колесников… в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, его подельник Сергей Бондарь получил 9 лет колонии строгого режима, Денис Парфенов — 8 лет строгого режима, Денис Князькин — 7 лет строгого режима. Фигуранты дела Артем Сорокин и Вадим Шумский осуждены на 6 лет колонии общего режима, Виктор Поляков — на 5,5 лет, а Кирилл Законщиков — 5 лет колонии общего режима, Константин Гаврилов осужден на 4,5 года колонии строгого режима, Дмитрий Кудрявцев — 4,5 года общего режима, Александр Зайковский — 4 года 4 месяца колонии общего режима, Александр Харьков — на 4 года 1 месяц строгого режима.

Подсудимые Денис Шведов, Валерия Кубышкина, Анастасия Францева и Александр Егоров, признанные виновными по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", были осуждены на 3 года условно. Их подельник Денис Зеленцов по той же статье получил 4 года колонии общего режима и был освобожден из зала суда по отбытию данного срока. Так же по отбытию срока в суде был освобожден Владислав Шакиров, осужденный на 4,5 года колонии общего режима за убийство, совершенное группой лиц по мотивам расовой или национальной ненависти. Единственный участник группировки Илья Забалуев, который обвинялся только в разбое, был оправдан с правом на реабилитацию.

По данным СК, группировку националистов организовал уроженец Санкт-Петербурга арабского происхождения Джамаль Колесников 1983 года рождения, сменивший в 2002 году свое имя на Андрей. Колесников привлек в свою группу молодых людей, разделявших экстремистские убеждения, в том числе несовершеннолетних. Группа совершала преступления, связанные с насилием и унижением достоинства в отношении выходцев с Кавказа и Азии.

Следствие установило, что с декабря 2012 по ноябрь 2014 года члены группы совершили 36 преступлений различной категории, среди которых: убийство гражданина Узбекистана, шесть эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три разбоя, три грабежа, поджог православного храма и другие. Ведомство также сообщало, что в ходе следствия было проведено более 100 различных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. Объем уголовного дела, которое расследовалось 2,5 года, составил 91 том.