Титов получил обращение от защиты бывшего вице-президента "Росгосстраха"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова получил обращение от защиты бывшего вице-президента "Росгосстраха" (РГС) Сергея Хачатурова, сообщили РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена.

Там заметили, что поскольку к обращению не были приложены какие-либо процессуальные документы, формирование правовой позиции о возможных нарушениях не представилось возможным.

"Заявителю предложено в кратчайшие сроки предоставить копии постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также иных документов, имеющих отношение к жалобе", — заявили в аппарате Титова.

"Обращение от Сергея Хачатурова действительно получено, но обозначить свою позицию мы сможем только после получения от заявителя пакета сопутствующих документов. Обратиться к омбудсмену стоило бы и раньше, сразу же после ареста, сэкономили бы драгоценное время", — сказал в свою очередь представитель бизнес-омбудсмена РФ Александр Хуруджи.

Хачатурову предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Следствие полагает, что было растрачено имущество одной из организаций, входящих в структуру "Росгосстраха". Бизнесмен вину не признает, а его защита указывает, что эта организация принадлежала самому Хачатурову. Бывший президент и основной владелец группы компаний "Росгосстрах", брат арестованного Даниил Хачатуров не является фигурантом этого дела.

"Росгосстрах" — одна из крупнейших в России страховых компаний, основана в 1921 году. Входит в группу банка "ФК Открытие", проходящего сейчас процедуру санации. Представители руководства ЦБ заявляли, что покупка "Росгосстраха", в числе прочих причин, стала катализатором ухудшения ситуации в банке "ФК Открытие". Чистый убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 году вырос более чем в 7 раз и составил 33,3 миллиарда рублей. Согласно отчетности страховщика, чистый убыток компании в 2017 году составил 55,6 миллиарда рублей.