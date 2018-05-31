У водителя попавшей в аварию в Кабардино-Балкарии "ГАЗели" не было лицензии

НАЛЬЧИК, 31 мая — РИА Новости. Водитель "Газели", попавшей в смертельное ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, осуществлял перевозку пассажиров незаконно, сообщили РИА Новости в региональном УГИБДД.

В 7.15 мск в четверг в районе селения Исламей в Баксанском районе произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и автомашины "КамАЗ". Сообщалось, что в результате ДТП на месте происшествия погиб один человек, еще одна женщина позже скончалась в больнице, 14 человек пострадали. "Газель" совершала рейс по маршруту Куркужин — Нальчик. По данным МВД, выезжая с территории АЗС, водитель "КамАЗа" допустил столкновение с "Газелью". По данным минздрава КБР, состояние пятерых пострадавших тяжелое, у остальных — средней тяжести.

"Установлено, что водитель "Газели" осуществлял перевозку незаконно, у него не было лицензии на право перевозки пассажиров", — сказал собеседник агентства.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.