В Подмосковье в канализационной трубе нашли тело младенца

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружено в канализационной трубе в подмосковном Щелково, по данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 30 мая в полицию поступило сообщение об обнаружении в канализационной трубе в подвальном помещении дома тела новорожденного ребенка. На место происшествия выехали следователи, организована доследственная проверка.

"В городе Щелково следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного, тело которого обнаружено в канализационной трубе", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, тело младенца, предположительно, соответствующее внутриутробному развитию на сроке около шести месяцев, было смыто в канализацию через унитаз. Следователем назначено проведение экспертизы для установления причин смерти ребенка.