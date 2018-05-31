Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с участием пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии госпитализированы в две больницы, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

В 7.15 мск в четверг в районе селения Исламей в Баксанском районе произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и автомашины "КамАЗ". Сообщалось, что в результате ДТП на месте происшествия погиб один человек, еще одна женщина позже скончалась в больнице, 14 человек пострадали. "Газель" совершала рейс по маршруту Куркужин — Нальчик. По данным МВД, выезжая с территории АЗС, водитель "КамАЗа" допустил столкновение с "Газелью".

"Всего в Баксанскую районную больницу и республиканскую клиническую больницу в Нальчике было доставлено и госпитализировано 15 человек. Одна из пострадавших от полученных травм, к сожалению, скончалась", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что состояние пятерых пострадавших, которые находятся в республиканской клинической больнице, тяжелое, у тех, кто госпитализирован в Баксанкую районную больницу, – средней тяжести.

"Списки пострадавших уточняются, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — добавили в минздраве.