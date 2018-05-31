Шесть детей пострадали от сильного ветра в Центральной России и Приволжье

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В регионах Центрального и Приволжского федеральных округов шесть детей пострадали в результате сильного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, сообщает в четверг МЧС России.

"Пострадало 52 человека, в том числе шесть из них дети, 23 человека из числа пострадавших госпитализированы", — говорится в сообщении.

По данным министерства, по состоянию на 09.00 четверга, было нарушено энергоснабжение порядка 2 тысяч населенных пунктов, в которых проживают 285 тысяч человек. Зарегистрировано падение более 500 деревьев и пяти широкоформатных конструкций, повреждены кровли 122 жилых домов и 33 социально значимых объектов. Повреждения получили 82 единицы автотранспорта.

В настоящее время в 64 муниципальных образованиях в девяти субъектах остаются без энергоснабжения около 600 населенных пунктов с населением почти 60 тысяч человек.