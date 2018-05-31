ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая — РИА Новости. Наказание в виде условного лишения свободы и штрафа вынесено бывшему директору рыбокомбината "Островной" на Курилах, которая "прославилась" после "прямой линии" с президентом страны Владимиром Путиным в 2016 году, сообщает в четверг управление СК РФ по Сахалину.

"Южно-Курильским районным судом вынесен приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Рыбокомбинат Островной" Наталье Кашкаровой. Она признана виновной в неправомерных действиях при банкротстве и уходе от уплаты налогов", — сообщает пресс-служба СК.

Суд назначил Кашкаровой наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, также она заплатит штраф в размере 280 тысяч рублей.

Во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 14 апреля 2016 года сотрудники ЗАО "Рыбокомбинат Островной" рассказали, что оказались на острове Шикотан "в положении рабов". Им несколько месяцев не выплачивали зарплату, при этом из невыплаченной суммы вычитали деньги за проживание в общежитии. Путин пообещал "сделать все, чтобы ситуация была исправлена", после этого вопросом занялись генеральная прокуратура, Роструд и власти региона. В отношении руководства рыбокомбината возбуждено несколько уголовных дел, задолженность перед работниками погасили.