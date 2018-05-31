В ДОСААФ рассказали подробности об упавшем в Забайкалье вертолете Ми-2

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-2, потерпевший крушение во вторник в Забайкалье, был исправным и прошел ремонт в 2015 году, заявил директор департамента авиации Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Леонид Скубенко.

Вертолет, арендованный у регионального отделения ДОСААФ Сохондинским заповедником Кыринского района, во вторник проводил авиапатрулирование и заброску грузов. На борту находились три человека — пилот и два сотрудника заповедника. Погодные условия в районе были благоприятные. После жёсткой посадки вертолёт сгорел, люди остались живы.

"Наша комиссия приступила к работе по расследованию авиационного происшествия в Забайкальском крае. По результатам только что начавшейся проверки можно сказать, что судно было исправным. Его ремонт производился в 2015 году на базе Московского авиаремонтного завода ДОСААФ. При этом ремонт авиационных двигателей был выполнен на "Авиаремонтном заводе № 406 ГА", — сказал Скубенко.

По его словам, состояние здоровья лётчика и находившихся на борту наблюдателей лесоохраны находится в норме. "Их тщательно обследовали медики, физически они в полном порядке, присутствует только эмоциональный стресс, что не удивительно после столь жёсткой посадки", — пояснил он.

Скубенко отметил, что вертолет Ми-2 садился в простых метеоусловиях, когда один из двигателей, предположительно, вышел из строя. "Вертолет осуществлял полёт на высоте 2 тысячи метров. При заходе на посадку — на высоте в 850 метров — экипаж услышал посторонний хлопок. По показаниям приборов командир экипажа, лётчик первого класса Олег Корсаков определил отказ правого двигателя", — сообщил директор департамента авиации ДОСААФ.

Не имея возможности маневрировать, лётчик, по словам Скубенко, заходил на посадку с попутным ветром на специальную авиационную площадку при скорости спуска до 5-6 метров в секунду. После приземления вертолёт перевернулся на правый бок, люди спешно покинули судно. Через несколько минут начался пожар, справиться с которым командир вертолёта и двое пассажиров не смогли. "Ущерба окружающей среде и третьим лицам после случившейся авиакатастрофы не произошло. Реальные причины авиационного происшествия покажет детальный технический анализ фрагментов вертолёта", — подытожил он.

Для расследования авиационного происшествия с вертолётом Ми-2 в Забайкалье сформирована комиссия из представителей аппарата Центрального совета ДОСААФ России во главе с начальником службы безопасности полётов департамента авиации Петром Киселёвым и специалистами Иркутского учебно-авиационного центра ДОСААФ во главе с его руководителем Сергеем Шадриным.