В Ульяновской области из-за непогоды пострадали четыре человека

САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Четыре человека в Ульяновской области обратились к медикам из-за травм, полученных во время непогоды, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Врачи Ульяновской области оказали помощь пострадавшим от последствий неблагоприятных погодных условий. В областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи 30 мая обратилось четыре пациента с ушибами мягких тканей головы и ссадинами", — говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, которого цитирует пресс-служба, два человека пострадали в результате падения крыши тира на площади Ленина в Ульяновске. Кроме того, две жительницы региона получили травмы в результате падения деревьев на перекрестке улиц Тухачевского и Карла Маркса и на улице Врача Михайлова.
По данным ГУМЧС по региону, шквалистый ветер также повалил несколько деревьев в Ульяновске. Так, в Засвияжском районе города дерево упало на припаркованные во дворе автомобили, пробив лобовое стекло одного из них. Всего в среду городские спасатели семь раз выезжали на уборку упавших деревьев.