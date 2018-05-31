В Ульяновской области из-за непогоды пострадали четыре человека

САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Четыре человека в Ульяновской области обратились к медикам из-за травм, полученных во время непогоды, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая с 16.00 (15.00 мск) в Ульяновской области начался шквалистый ветер с порывами до 25-30 метров в секунду.

"Врачи Ульяновской области оказали помощь пострадавшим от последствий неблагоприятных погодных условий. В областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи 30 мая обратилось четыре пациента с ушибами мягких тканей головы и ссадинами", — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, которого цитирует пресс-служба, два человека пострадали в результате падения крыши тира на площади Ленина в Ульяновске. Кроме того, две жительницы региона получили травмы в результате падения деревьев на перекрестке улиц Тухачевского и Карла Маркса и на улице Врача Михайлова.

"Все пациенты находились в удовлетворительном состоянии, после осмотра врачами и обследования направлены на амбулаторное лечение", — сказал Абдуллов.

По данным ГУМЧС по региону, шквалистый ветер также повалил несколько деревьев в Ульяновске. Так, в Засвияжском районе города дерево упало на припаркованные во дворе автомобили, пробив лобовое стекло одного из них. Всего в среду городские спасатели семь раз выезжали на уборку упавших деревьев.