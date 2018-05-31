В Нижегородской области после сильного ветра госпитализировали семь человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы в Нижегородской области после штормового ветра, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Нижегородской области ликвидируют последствия грозового фронта со штормовым ветром, прошедшим по региону днем в среду. Без электроснабжения 30 мая в регионе остались 757 населённых пунктов в 25-ти муниципальных образованиях.

"В результате порывов ветра, достигавших 28 метров в секунду, произошло многочисленное падение деревьев, повреждено более 70 транспортных средств, повреждены кровли 87 зданий. 29 человек обратились за медицинской помощью, из них трое детей. Госпитализированы 7 человек, из них 2 детей. Состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении.

По состоянию на 07.00 31 мая в Нижегородской области без электроснабжения остаются 118 населённых пунктов в 16-ти муниципальных образованиях с населением около 24 тысяч человек. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Для ликвидации последствий отключения электроснабжения привлечены 131 аварийно-восстановительная бригада энергетиков.