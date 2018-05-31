В КБР возросло число пострадавших в ДТП с "ГАЗелью" и грузовиком

НАЛЬЧИК, 31 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии выросло с 8 до 11 человек, сообщили РИА Новости в региональном МВД.

В 7.15 мск в четверг в районе селения Исламей в Баксанском районе произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и автомашины "КамАЗ". Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали. "Газель" совершала рейс по маршруту "Куркужин-Нальчик". По данным МВД, выезжая с территории АЗС, водитель "КамАЗа" столкнулся с "Газелью", в которой находились 14 человек.

"По уточненным данным, количество пострадавших в ДТП составило 11 человек, все они доставлены в лечебные учреждения, решается вопрос об их госпитализации. Детей среди участников аварии нет", — сообщили в МВД.

В министерстве также уточнили, что погибший родом из селения Верхний Куркужин, 1974 года рождения.

Обстоятельства аварии выясняются.