В КБР возросло число пострадавших в ДТП с "ГАЗелью" и грузовиком

НАЛЬЧИК, 31 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии выросло с 8 до 11 человек, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
"По уточненным данным, количество пострадавших в ДТП составило 11 человек, все они доставлены в лечебные учреждения, решается вопрос об их госпитализации. Детей среди участников аварии нет", — сообщили в МВД.
В министерстве также уточнили, что погибший родом из селения Верхний Куркужин, 1974 года рождения.
Обстоятельства аварии выясняются.