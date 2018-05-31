Почти 30 жителей Нижегородской области обратились к врачам после урагана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. В Нижегородской области 29 человек обратились за медицинской помощью с травмами, полученными во время урагана, сообщает в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Нижегородской области ликвидируют последствия грозового фронта с сильным ветром, прошедшим по региону днем в среду. Скорость ветра местами достигала 28 метров в секунду.

"Больше всего от штормового ветра пострадали Нижний Новгород, Арзамас, Бор, а также Кулебакский, Городецкий, Богородский и Володарский районы. Всего по Нижегородской области последствия непогоды в разной мере ощутили 757 населенных пунктов. Ветром повалено 1834 дерева, в том числе в Нижнем Новгороде – 540 деревьев, большинство из них к полуночи 31 мая было убрано. Также стихия повредила 66 кровель и 69 автомобилей, из них 31 – в Нижнем Новгороде. За медицинской помощью обратились 29 человек, 23 из них – жители областного центра", — говорится в сообщении.

По данным на 23.00 30 мая, без электроснабжения оставались около 44 тысяч жителей региона. Для оперативного восстановления всех объектов жизнеобеспечения органам местного самоуправления, в том числе администрации Нижнего Новгорода, рекомендовано ввести на своих территориях режимы ЧС.