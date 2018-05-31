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Происшествия

"Потерял работу, семью и ноги": истории жертв нищенской мафии

08:0031.05.2018
(обновлено: 08:00 01.06.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНищенка на московской улицеНищенка на московской улице
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Почти все просящие милостыню на улицах или в метро — одинокие бабушки, инвалиды-колясочники, матери с младенцем — работают на преступные группировки. Причем расплачиваются с ними обычно тарелкой супа и куском хлеба. О том, как попадают в ряды нищенской мафии и почему оттуда так сложно вырваться, — в материале РИА Новости.

Жизнь под откос

У 30-летнего жителя Оренбурга Дмитрия Иванова (имя изменено) судьба складывалась вполне успешно — красавица-жена, сын и стабильная работа в крупной строительной компании. Однако зимой 2015-го все резко изменилось. Дмитрий в кафе отмечал день рождения сына в компании друзей. Когда все разошлись, за столик подсели незнакомцы и предложили выпить еще. Что было дальше, Дмитрий не помнит.

Похороны
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Деньги лопатой: как работает похоронная мафия
Память вернулась к нему, когда проснулся на матрасе в незнакомой квартире. Позже выяснилось — уже в Екатеринбурге. Попытался встать на ноги и не смог — их не было.

"По всей видимости, Диму напоили в кафе, обокрали и выкинули на улицу, где он отморозил ступни. Пришлось ампутировать. Другого объяснения нет. Сам он ничего не помнит, даже того, как очутился в другом городе, — рассказывает его знакомая Ирина. — В квартире Диму разместили с еще одним колясочником. Каждое утро приходили неизвестные ему мужчина с женщиной и отвозили инвалидов в городской парк, заставляя просить милостыню. Несколько раз в день пара заглядывала в сквер, чтобы проконтролировать работу попрошаек, а вечером забирала деньги".

© Фото : Наша ГазетаДмитрий Иванов не помнит, как оказался заложником нищенской мафии
© Фото : Наша Газета
Дмитрий Иванов не помнит, как оказался заложником нищенской мафии

Взамен раз в день кормили. Так продолжалось несколько месяцев, пока Дмитрий не решился на побег. Выбрав подходящий момент, он покинул территорию парка и обратился за помощью к случайным прохожим. Через несколько дней попал в местный приют для инвалидов и пенсионеров. Родственников отыскали, однако жена от мужа-колясочника отказалась. Не смогла приютить внука и 85-летняя бабушка, которая сама уже с трудом вставала с кровати. Сейчас Иванов продолжает жить в приюте.

"По большей части жертвами нищенской мафии становятся пенсионеры, инвалиды и больные люди, оставшиеся без опеки. Заманивают их обманом, обещая нормальную работу, — объясняет РИА Новости руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. — Попрошаек содержат под замком в суровых условиях. Многих избивают. Не платят ни копейки, хотя ежедневный доход каждого доходит до 15 тысяч рублей. Сбежать инвалиду очень сложно, особенно если он приехал из другой страны и сдал "работодателям" документы".

Псевдоинвалиды

Машина полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Москве попрошайка ранил ножом двоих полицейских
По словам Мельникова, до 2004 года всю так называемую нищенскую мафию в России контролировали грузинские воры в законе. Однако затем прибыльный "бизнес" подмяли под себя местные и цыганские преступные группировки. Сегодня около 90 процентов попрошаек в Москве — это граждане Украины, из них 80 процентов — выходцы из Одесской области, где большая цыганская диаспора. И далеко не все в инвалидных колясках действительно с физическими увечьями. Среди них много здоровых, лишь прикидывающихся инвалидами.

В нищенскую мафию 51-летняя жительница Донецка Елена Дихтярук попала в прошлом году. До военного конфликта в Донбассе работала художником. Спасаясь из зоны боевых действий, оказалась в Одессе, где познакомилась с некой Людмилой Маньковской. Та пообещала хорошую работу и увезла беженку в Москву. Там, отобрав паспорт, выдала рабочий инструмент — инвалидную коляску.

© Фото : предоставленно организацией "Альтернатива"Елена Дихтярук после рабства в нищенской мафии благополучно вернулась на родину
© Фото : предоставленно организацией "Альтернатива"
Елена Дихтярук после рабства в нищенской мафии благополучно вернулась на родину

Елену ежедневно вывозили к станциям метро "Речной вокзал" и "Планерная", заставляя просить милостыню. Выручка доходила до 100 тысяч рублей в месяц, но все деньги забирали хозяева. Взамен — бесплатное проживание в частном доме в районе Химок и сухой паек раз в день. "Она пыталась сбежать, за что Маньковская с подельниками обещали переломать ноги и даже убить, — рассказывают волонтеры, освободившие беженку. — Если Елена приносила мало денег, ее ругали, оскорбляли, не давали воду, еду и даже не позволяли ходить в туалет".

На "точках" у станций подземки она проработала несколько месяцев. Помогла случайная прохожая, сообщившая о проблемах Елены волонтерам. Документы и сумку с вещами ей вернули полицейские. Через месяц она уехала на родину.

Впрочем, порой к нищенской мафии присоединяются добровольно. Попасть туда легко — выйти сложно. Вот история двух жителей Тулы — Александра Тимченко и Алексея Шишина.

"Как-то раз в парке к нам с Лешей подошли несколько человек и предложили поработать попрошайками, — вспоминает Тимченко. — Мы согласились. Нас отвезли в Курскую область, в город Железногорск. Меня посадили в коляску, выкатили к магазину и велели просить деньги".

© Фото : предоставленно организацией "Альтернатива"Александр Тимченко и Алексей Шишин
© Фото : предоставленно организацией "Альтернатива"
Александр Тимченко и Алексей Шишин

Всю выручку забирали. Жили в запертой квартире, бывали дни, когда вообще не кормили.
"Один раз я попытался бежать прямо с "точки". Взял собранные деньги, сел в такси и даже успел доехать до вокзала, — продолжает Алексей Шишин. — Но пока ждал электричку, явились хозяева и забрали меня, пригрозив физической расправой". В итоге с помощью волонтеров им все же удалось вырваться из плена. Сейчас оба находятся в одном из социальных приютов.

Обреченные дети

Самое страшное, по мнению волонтеров, когда ради более высокого заработка женщины-попрошайки используют новорожденных. "Как правило, такие дети живут не больше трех месяцев — их регулярно пичкают психотропными веществами для того, чтобы ребенок постоянно спал и не мешал "работать", — рассказывает РИА Новости волонтер Юлия Силуянова. — Большинство младенцев — без документов".

Попрошайкам новорожденных продают — либо сама мать, либо посредник. Если первую схему вычислить и пресечь довольно легко, то вторую — практически нереально.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦыганка, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Цыганка, архивное фото

"Сложность в том, что основные фигуранты, которые находят биологическую мать и покупателя, остаются в тени. Посредником может выступить врач или человек, вхожий в медицинское сообщество", — объясняет Силуянова.

Расцвет "бизнеса"

Из 300 москвичей, опрошенных на днях волонтерами, больше половины признались, что регулярно подают милостыню. Четверть — ради успокоения совести, остальные считают, что оказывают реальную помощь нуждающимся. При этом 90 процентов догадываются, что попрошайка может работать на нищенскую мафию.

Склонность подавать нищим не зависит ни от пола, ни от возраста, ни от достатка. Однако чем выше у человека уровень образования, тем больше вероятность, что он пожалеет попрошайку. Чаще всех подают религиозные люди.

Сумка с деньгами, найденная при обыске машины Фатимы Отман
© Фото : Lebanese internal security forces
Умершая на улице попрошайка из Ливана оказалась миллионершей
"Только 40 процентов опрошенных верят в честность большинства попрошаек, 60 процентов считают, что в основном это обманщики и мошенники, — говорит Юлия Силуянова. — Максимальная сумма подаяния достигает пяти тысяч рублей".

Если у человека есть жена и дети, сумма пожертвования увеличивается. Интересно, что женщины подают меньше, чем мужчины, а молодые и люди среднего возраста более щедры, чем пенсионеры.

Самыми подозрительными категориями считаются инвалиды и беженцы — к ним относятся наиболее скептически. Более лояльно москвичи настроены к пенсионерам, женщинам и детям. "Можно смело утверждать, что мошеннические схемы с использованием попрошаек продолжают приносить прибыль, поскольку, даже зная о них, люди все равно подают милостыню", — резюмируют волонтеры.

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