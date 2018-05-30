За два года завели 24 уголовных дела по ДТП с перевозящими детей автобусами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил за 2015-2017 годы 24 уголовных дела по ДТП с автобусами, перевозящими детей, сообщается в среду на сайте СК.

"В 2015-2017 годах в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации поступило 29 сообщений о совершении ДТП с участием автобусов, осуществлявших организованные перевозки групп детей. По их результатам возбуждены 24 уголовных дела", — говорится в сообщении.

В 2017 году в суд были направлены девять уголовных дел против 11 обвиняемых. Кроме того, следователи за три года внесли более 30 представлений об устранении нарушений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности были привлечены 13 лиц.

В Следственном комитете проанализировали практику выявления, возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением установленного порядка организованных перевозок групп детей. Участники заседания высказались за необходимость уточнить обязанности сопровождающего группы детей. Сейчас функции этого лица регламентированы в недостаточном объеме, полагают в СК. Кроме того, было озвучено предложение возложить на конкретное лицо обязанность уведомлять ГИБДД о групповой перевозке детей.

На совещании обсудили также необходимость вернуть институт гостехосмотра с участием ГИБДД транспортных средств, в первую очередь автобусов, перевозящих группы детей.

По итогам совещания было принято решение о дальнейшем сотрудничестве СК и ГУОБДД МВД России в этой сфере, в том числе по совершенствованию законодательства.