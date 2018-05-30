На Алтае проверяют информацию о не выданных лекарствах ребенку-инвалиду

БАРНАУЛ, 30 мая — РИА Новости. Следователи Алтайского края начали проверку по факту обращения жительницы региона в связи с тем, что с декабря 2017 года она не может получить бесплатное лекарство для своего ребенка-инвалида, сообщает в среду СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как утверждает ведомство, "29 мая в эфире одного из федеральных телевизионных каналов было анонсировано видеообращение жительницы Алтайского края в единый центр обработки сообщений на "прямую линию" с президентом России".

"Женщина сообщила о том, что с декабря 2017 года не получает лекарственные препараты, необходимые ее малолетнему ребенку-инвалиду. Руководители следственного управления региона пригласили на встречу женщину, где она пояснила, что воспитывает малолетнего сына, для лечения которого требуются жизненно необходимые препараты. Однако с декабря прошлого года сотрудники медицинского учреждения не предоставляют ей лекарств, ссылаясь на их отсутствие", — говорится в сообщении.

После разговора было принято решение об организации доследственной проверки, в ходе которой предстоит выяснить факты ненадлежащего обеспечения жизненно важными препаратами ребенка-инвалида, а также определить в действиях должностных лиц краевого минздрава признаков преступления, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.