В Пензенской области непогода оставила без света около 20 тысяч жителей

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 19,5 тысячи человек в Пензенской области в среду остались без энергоснабжения из-за аварийных отключений, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

По данным центра, массовые аварийные отключения стали происходить на распределительных сетях "Пензаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Волги") с 18.00 мск из-за грозы, ливня и ветра с порывами до 20 метров в секунду.

"По состоянию на 19.00 отключено: ВЛ (высоковольтные линии) 6-10 кВ – 27; ТП (трансформаторные подстанции) – 339. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей области — около 19,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей – 3,6 МВт", — говорится в сообщении.

Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, прокуратура взяла под контроль соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов в связи с массовыми отключениями электроснабжения в регионе.

"По данным управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в результате штормового ветра отключения электроэнергии затронули Бессоновский, Мокшанский, Каменский, Никольский, Сосновоборский и другие районы области, а также Пензу. В областном центре без электричества остаются около 500 индивидуальных жилых домов и три многоквартирных дома", — сказала Артамонова.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 27 бригад в составе 150 человек и 54 единиц специальной техники.