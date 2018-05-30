На трассе М7 в Нижегородской области в ДТП погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автомобиля BMW Х5 с грузовиком на трассе М7 в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по региону.

Авария на 549 км трассе М7 "Волга" произошла в среду около 3.00.

"По предварительной информации, водитель машины BMW Х5 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком. После столкновения обе машины загорелись. В BMW Х5 находились три человека, все они погибли. Водитель грузовика получил ранения, но остался жив", — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Собеседник агентства добавил, что, судя по повреждениям легкового автомобиля, он ехал со скоростью, которая существенно превышает разрешенную.