В Екатеринбурге сотрудница медклиники напала на пациента

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Администратор частной стоматологической клиники в Екатеринбурге набросилась на пациента, сообщает местный портал "Екатеринбург Онлайн".

Мужчина хотел попасть на бесплатный прием к врачу по полису ОМС. По его словам, последние три дня у него сильно болел зуб. В регистратуре пациенту в грубой форме отказали в помощи. Администратор медучреждения сослалась на то, что в момент обращения шел "платный прием".

Мужчина позвонил в страховую компанию, чтобы уточнить свои права. Там ему заявили, что медики обязаны принять его по полису. В ответ на возражения пациента сотрудница клиники заявила, что ей "по барабану". Когда он заявил, что снимает происходящее на камеру, женщина выскочила из-за стойки и набросилась на него с требованиями назвать фамилию и прекратить съемку.

Как отмечает портал, инцидент произошел в частной клинике, работающей в системе обязательного медицинского страхования, поэтому врачи должны были оказать помощь пациенту с острой болью. В итоге пациент вылечил зуб в платной клинике и собирается возместить потраченные деньги со страховой компании.