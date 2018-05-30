Суд дал Серебренникову полтора месяца на чтение дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 19 июля ограничил режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом о мошенничестве в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворить частично", — огласила решение судья Наталия Дударь.

За это время следователю предстоит ознакомить Серебренникова со 180 томами уголовного дела и вещественными доказательствами.

В суде он пожаловался, что Серебренников и его адвокаты читают дело нерегулярно. По его словам, с марта режиссер ознакомился с 76 томами дела, посещение СК, где Серебренникову и его адвокатам выделено рабочее место, "носит эпизодический характер, они не используют предоставленное им время в полном объеме". За 50 рабочих дней он явился в СК всего 19 раз и читал материалы дела полчаса-час. Следователь также заявил, что в совокупности было затрачено чуть более восьми часов, хотя на эту процедуру выделяется 400 часов рабочего времени.

Прокурор, в свою очередь, признал несистематичность в графике ознакомления, но предложил предоставить Серебренникову время до 19 июля.

Сам режиссер попросил время до 1 августа, отметив, что читать больше двух томов в день ему сложно, чтение проходит в маленькой комнат, где помимо его адвокатов есть и другие люди. Причем, по словам режиссера, он только читает тома, а адвокаты "выписывают, делают пометки".

Адвокат Дмитрий Харитонов отметил, что в созданных СК условиях знакомиться с материалами дела невозможно, там нет стола и компьютера, только стул в коридоре, поэтому адвокаты просто фотографируют страницы, а читают их потом в офисе. "Например, вчера в СК в маленькой комнатке было четыре адвоката, два обвиняемых, два следователя и три стола, заваленные непрошитыми материалами", — отметил защитник.

Харитонов добавил, что не все тома им предоставлены — следователи ссылаются, что некоторые тома находятся у руководителя следственной группы. "Помимо этого, например, у Серебренникова было несколько очных ставок, которые велись по несколько часов и были записаны на видео. Вероятно, у остальных обвиняемых они тоже были. Мы также хотим их посмотреть", — сказал адвокат.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.