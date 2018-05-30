В Новгородской области раскрыли убийство, совершенное 15 лет назад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела о заказном убийстве в Новгородской области, возбужденного более 15 лет назад, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

"Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Боровичи Новгородской области, руководителя одного из коммерческих предприятий… Уголовное дело возбуждено более 15 лет назад", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2000 по 2002 год обвиняемый из-за финансовых разногласий с компаньоном спланировал его убийство, для этого привлек своего знакомого, пообещав ему за совершение преступления денежное вознаграждение, передал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства, распорядке дня.

Тринадцатого августа 2002 года исполнитель прибыл на улицу Международную города Боровичи с пистолетом ТТ, предоставленным заказчиком, прошел в подъезд, где проживал потерпевший, и дождавшись его выхода из квартиры, произвел не менее двух выстрелов в потерпевшего, отмечает следствие. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Уголовное дело в отношении исполнителя ранее было направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговором Боровичского районного суда Новгородской области он осужден и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в отношении организатора преступления. "Преступление имело характер заказного и совершено в условиях неочевидности. Причастные к преступлению лица установлены не были. Однако аналитическая работа по раскрытию преступления следствием продолжалась, и в 2017 году установлены все участники событий, обстоятельства и мотивы убийства", — добавляет СУСК.