Бывшего замруководителя Росрезерва в ДФО осудили за мошенничество

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Суд в Хабаровском крае признал бывшего заместителя руководителя Дальневосточного территориального управления Росрезерва виновным в мошенничестве на 10 миллионов рублей и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы и штрафу, сообщила прокуратура региона.

Суд установил, что осужденный вместе с директором ООО "Строительно-техническое управление №1" в 2010-2011 годах решил завладеть 10,3 миллиона рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию элеватора, в том числе замену транспортера технологического оборудования сыпучих материалов комбината ФГУ "Амур".

По указанию осужденного директор ООО "СТУ-1" (генеральный подрядчик работ) изготовил фиктивные акты о поставке и установке транспортера, но на самом деле оборудование не поставлялось, при этом деньги фирме были перечислены, отмечает прокуратура. Впоследствии 6,2 миллиона рублей обналичены через московскую фирму, а 3 миллиона рублей директор снял с расчетного счета "СТУ-1" и передал осужденному под видом долга, добавляет надзорное ведомство.

"Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал бывшего заместителя руководителя управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу (ДВТУ Росрезерв) виновным по статье "мошенничество" и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный не согласился с приговором суда и обжаловал его. Краевой суд приговор оставил без изменения.

Директор фирмы ранее также был осужден по статье "мошенничество".