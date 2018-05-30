В Кисловодске будут судить подростка, ранившего школьника ножом

ПЯТИГОРСК, 30 мая — РИА Новости. Подросток, ранивший ножом 12-летнего мальчика в школе в Кисловодске, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 2 марта в школе произошла драка между двумя учениками из-за малозначительного повода, в ходе которой 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему мальчику. Было возбуждено дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Как отмечает СУСК, были внесены представления, в том числе и в отдел образования Кисловодска. "По результатам рассмотрения представлений к ответственности привлечены должностные лица образовательного учреждения, в котором учатся подростки", — добавили в управлении.