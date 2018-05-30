Серебренников потратил на чтение дела "Седьмой студии" восемь часов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников потратил всего восемь часов на ознакомление с делом о мошенничестве в "Седьмой студии", заявил следователь в Басманном суде Москвы.

По его словам, с марта Серебренников ознакомился с 76 томами дела и еще не приступил к вещдокам. За 50 рабочих дней он явился в СК всего 19 раз и читал материалы дела полчаса-час. "В совокупности было затрачено восемь часов 12 минут при условии выделения для данной процедуры 400 часов рабочего времени", — заявил следователь.

В связи с этим следователь просит ограничить срок ознакомления с материалом дела до 29 июня. За это время он намерен ознакомить обвиняемого с 160 томами дела и вещественными доказательствами. "Серебренникову и его адвокатам выделено рабочее место в Следственном комитете. Но их посещение носит эпизодический характер, они не используют предоставленное им время в полном объеме", — добавил представитель СК.

Прокурор, в свою очередь, признал несистематичность в графике ознакомления, но предложил предоставить ему время до 19 июля.

Сам режиссер попросил время до 1 августа, указав, что читать больше двух томов в день ему сложно. "В наших интересах, чтобы этот бред закончился как можно скорее. Мы приходим, там маленькая комната, друг на друге сидят следователи, им тоже неудобно, они с надеждой смотрят на строящееся здание СК. Помимо нас, читают эти странные тома другие люди. Больше чем два тома в день читать невозможно. Я их просто читаю, а адвокаты еще и выписывают, делают пометки", — сказал обвиняемый.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.