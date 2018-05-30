Под Красноярском товарный склад не могли потушить в течение четырех часов

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Пожарные в течение четырех часов тушили склад резиновых изделий в Емельяновском районе в пригороде Красноярска, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

По их данным, пожар начался на складе в 5.43 (1.43 мск) недалеко от поселка Сухая Балка, недалеко от микрорайона Солнечный Красноярска. На тушении работали 25 человек и 8 единиц техники.

"В 08.00 пожар локализован. В 09.31 пожар ликвидирован на площади 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — сказал начальник пресс-службы краевого главка МЧС Александр Якимов.

По словам жительницы Солнечного Елены Хлоптуновой, дым от пожара было видно из окон домов микрорайона.

"Страшно не было, там поле, склад шин. Это не близко. Гари в воздухе не было, мы на возвышенности и ветер все уносил в другую сторону, не на город. Сейчас все спокойно", — рассказала собеседница агентства.