Адвокаты обжаловали решение об аресте экс-мэра Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Адвокаты обжаловали решение суда об аресте экс-мэра Ялты Андрея Ростенко, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал Ростенко, ранее задержанного по подозрению в превышении полномочий. Срок ареста судья установила до 21 июля. Адвокат заявил, что намерен обжаловать его в Мосгорсуде.

"Арест обжалован… Как только все дойдет до логического варианта, поверьте, я разложу всю ситуацию, всех персонажей, кто за этим стоит, всех вытянем в публичное поле", — сказал Аксенов журналистам, назвав дело Ростенко "заказным".

Глава Крыма выразил надежду на торжество справедливости.

Ранее Аксенов назвал возбуждение дела против Ростенко ангажированным и подчеркнул, что фигурирующий в материалах дела земельный участок на побережье площадью 26 соток, находится в собственности республики, а следствие "не разобралось в ситуации". В свою очередь, депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко поддержал позицию Аксенова и сообщил, что направил запросы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД о проведении тщательного расследования этого дела.