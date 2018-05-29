Суд отклонил иск Росприроднадзора к аэропорту "Домодедово"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отклонил иск Росприроднадзора о взыскании с международного аэропорта "Домодедово" более 55 миллионов рублей, следует из опубликованной во вторник резолютивной части решения суда.

Иск поступил в арбитраж в декабре. Природоохранное ведомство требовало взыскать с ответчика возмещение вреда, причиненного водному объекту. Другие подробности в материалах суда пока не приводятся.

Ранее в мае подмосковный арбитраж отклонил аналогичный иск Росприроднадзора к аэропорту, на 37 миллионов рублей. В нем истец требовал компенсировать вред, причиненный, по его мнению, ответчиком водному объекту вследствие нарушения водного законодательства за период с 20 апреля по 27 апреля 2017 года. В марте суд также отклонил иск природоохранного ведомства о взыскании вреда, причиненного реке Мураниха в период с 6 июля по 19 июля 2017 года, в размере более 6 миллионов рублей в бюджет департамента Росприроднадзора по ЦФО.

В настоящее время суды рассматривают несколько исков Росприроднадзора о взыскании с аэропорта "Домодедово" компенсации вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. Самый крупный иск, согласно материалам суда, заявлен о взыскании более 834 миллионов рублей. Он пока не рассмотрен.

Подмосковное министерство экологии в марте 2017 года сообщало о начале проверок по факту разлива нефтепродуктов в районе аэропорта "Домодедово". По данным министерства, сброс произошел с территории аэропорта. Как отметили в ведомстве, в водоем вылилось не менее 50 тонн нефтепродуктов, длина нефтяного пятна составила около 10 километров. Загрязненными оказались пруд, а также несколько ручьев и река Мураниха.

Со своей стороны, "Домодедово" сообщало, что сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод с территории аэропорта, работают в штатном режиме, а финансирование и реализация природоохранных мероприятий аэропорта осуществляется на основе федеральной целевой программы и комплексных планов технологического развития предприятий.