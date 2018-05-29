Полиция завершила расследование дела об избиении Dj Smash в Перми

ПЕРМЬ, 29 мая — РИА Новости. Пермская полиция завершила расследование уголовного дела об избиении Dj Smash, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Евгений Васев.

Обвиняемые в избиении Андрея Ширмана (Dj Smash) бывший депутат пермского заксобрания Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич приступили к ознакомлению с материалами расследования. Они обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

"Расследование уголовного дела окончено. Мы с Ширманом уже ознакомились с материалами, сейчас с ними знакомятся обвиняемые", — рассказал агентству Васев.

После изучения материалов расследования всеми сторонами конфликта прокуратура должна утвердить обвинительное заключение, а затем уголовное дело будет направлено в суд. Адвокат потерпевшего рассчитывает на то, что это случится в течение месяца (с 20 по 25 июня).

"Обвиняемые по-прежнему не признают свою вину. Каждый из них стоит на своей позиции. Телепнев отказывается от дачи показаний, Ванкевич утверждает, что его избивал Ширман, поэтому их показания разнятся", — добавил Васев.

Драка с участием диджея и экс-депутата произошла в баре Перми 10 февраля. Музыкант получил перелом челюсти и ряд других травм. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело.

Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга Dj Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта экс-депутата Александра Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича. Во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам Dj Smash. Вслед за этим региональное отделение "Единой России" приостановило членство Телепнева в партии.

В марте подозреваемый в избиении музыканта экс-депутат был помещен в изолятор временного содержания, но по решению суда был освобожден под залог 200 тысяч рублей.