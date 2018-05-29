Экс-мэр Тамбова получил условный срок за превышение полномочий

ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости. Суд приговорил бывшего мэра Тамбова Юрия Рогачева к 2 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

"Как установлено следствием и судом, в 2016 году глава города Тамбова дал указание подчиненному сотруднику подготовить документы для безвозмездного предоставления земельного участка в южной части областного центра в собственность заявительнице для строительства частного жилого дома", — говорится в сообщении.

При этом, отмечает следствие, глава города знал, что этот участок относится к зоне рекреации и не может быть предоставлен гражданам для жилой застройки. Также, по данным СК, Рогачеву было известно, что женщина "не относится к категории граждан, которым земельный участок может выделяться на безвозмездной основе", однако на основании подписанного им постановления заявительница оформила земельный участок в собственность.

"Приговором суда бывшему мэру Тамбова назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года", — сообщает СУСК.

По его данным, на основании судебного решения незаконное право собственности частного лица на землю в зоне рекреации в настоящее время прекращено.

В ноябре прошлого года Рогачев уже был приговорен судом к 3 годам лишения свободы условно по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "служебный подлог", санкции которых предусматривают до 7 лет лишения свободы.

По данным СК, в 2015 году, будучи главой администрации Знаменского района Тамбовской области, он заключил с ООО "Строй-Лайн" два муниципальных контракта на ремонт автодорог в районе. Как информировало следствие, подрядчику было перечислено свыше 70 миллионов рублей по одному контракту и около 47 миллионов — по второму. При этом, согласно акту экспертного исследования, стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 миллиона рублей, а по другому работы по ремонту вообще не производились.