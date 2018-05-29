Мужчину, взявшего в заложники семью на востоке Москвы, выписали из больницы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мужчина, взявший в заложники семью из трех человек на востоке Москвы на минувшей неделе, выписан из больницы, сообщили РИА Новости во вторник в медучреждении.

Ранее сообщалось, что мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

"Пациент на сегодняшний момент в больнице не числится. Его выписали", — сказал собеседник агентства.

В четверг, 24 мая, вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы, территория вокруг здания была оцеплена. Позже стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников (мужчину), в результате чего тот скончался. Злоумышленник был задержан и доставлен в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело. Правоохранители установили, что подозреваемый ранее заявлял в полицию о том, что якобы "черными риелторами" была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире.