В московской школе, куда подросток пронес нож, не сработала рамка

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Школа на Планерной улице в Москве, в которой подросток получил ножевое ранение от одноклассника, была оборудована рамкой-металлодетектором, однако она не сработала, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в одной из школ Москвы подросток получил ножевое ранение в результате конфликта со своим сверстником. Позднее в столичном департаменте образования уточнили, что инцидент произошел в школе №1571: ученик 9 класса непреднамеренно задел перочинным ножом своего одноклассника, здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

"Парень пришел с этим ножичком, он был маленький, металлодетектор его даже не уловил. И турникеты были, и охрана — все как положено… Но мальчику удалось пронести этот маленький ножичек, он играл и ранил своего одноклассника, причем прямо на уроке", — сказала журналистам Кузнецова.

Она отметила, что сбои техники предугадать нельзя, но необходимо сделать все, чтобы такие инциденты не стали системными.

Ранее во вторник замруководителя столичного департамента образования Игорь Павлов заявил, что власти Москвы намерены принять нормативные акты, которые ограничат пронос в школы ряда предметов в целях обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.