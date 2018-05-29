Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом в Мурманске

Рейсовый автобус и автомобиль Nissan Navara после столкновения на улице Полярные Зори в Мурманске. 28 мая 2018

Рейсовый автобус и автомобиль Nissan Navara после столкновения на улице Полярные Зори в Мурманске. 28 мая 2018

МУРМАНСК, 29 мая – РИА Новости. Трое пострадавших, госпитализированных после аварии с участием автомобиля Nissan и автобуса, произошедшей в понедельник в центре Мурманска, остаются в больницах, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

В понедельник 16.20 в районе дома 22 по улице Полярные Зори автомобиль Nissan Navara столкнулся с пассажирским автобусом, следующим по маршруту № 10, после чего автобус столкнулся еще с двумя транспортными средствами. По предварительной информации, автомобиль Nissan по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса, а также пассажир Nissan. Водитель автомобиля погиб на месте.

"Пассажир Nissan 1960 года рождения госпитализирован со множественными травмами. Две пассажирки автобуса 1938 и 1998 годов рождения также получили серьезные травмы и были доставлены в больницы. Семь человек обслужены амбулаторно. Водитель Nissan погиб на месте", — сказала Шихова.

"По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Рассматриваются все версии, изъяты видеозаписи с видеорегистраторов, опрашиваются свидетели. После будет принято процессуальное решение", — добавила представитель УМВД.