Фабрика "Алросы" возобновила работу после пожара

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Обогатительная фабрика 12 Удачнинского ГОКа, где накануне произошел пожар, во вторник возобновила свою работу, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что в понедельник в перекрытии части кровли на участке рудоподготовки обогатительной фабрики возникло возгорание. Пострадавших не было. Все работники покинули помещение. Пожар локализовали через полтора часа, а затем ликвидировали.

"Производство было запущено сегодня в 8.00. По заключению специалистов, оборудование фабрики в результате пожара не пострадало", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фабрика планирует выработать всю скопившуюся в бункерах руду и 1 июня остановить работу для проведения планового летнего ремонта. Ранее ремонт планировалось начать 16 июня. Это позволит ограничить нахождение персонала на фабрике при демонтаже сгоревших панелей. Плановый ремонт будет сокращен до двух недель.