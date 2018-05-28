В Британии из-за наводнения, вызванного дождями, погиб пожилой мужчина

Девушка перепрыгивает лужу во время дождя в Лондоне. Архивное фото

Девушка перепрыгивает лужу во время дождя в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 28 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. В центральной части Великобритании из-за наводнения, вызванного сильными проливными дождями, погиб пожилой мужчина, застрявший в своем автомобиле, сообщила в понедельник полиция Западного Мидленда.

Полиция прибыла на место происшествия в городе Уоллсол около 2.00 в понедельник (00.00 мск), после того как получила сообщение о том, что автомобиль с пассажиром внутри ушел под воду.

Владельца автомобиля, мужчину старше 80 лет, госпитализировали, однако медикам спасти его не удалось.

Некоторые регионы центральной части Великобритании охвачены наводнением после сильных ливней, прошедших в минувшие выходные. Затрудненной остается ситуация на дорогах в пострадавших регионах. Уровень воды в Бирмингеме поднялся до 1,5 метра.

Ранее синоптики объявили "желтый" уровень опасности в связи с грозами и штормом в Англии и Уэльсе. Угроза наводнений из-за ливня сохраняется в понедельник.