Кубанские спасатели эвакуировали мужчин, которых унесло на матрасе в море

КРАСНОДАР, 28 мая — РИА Новости. Спасатели при помощи вертолета эвакуировали из Черного моря двух мужчин, которых унесло на матрасе на 20 километров от берега в районе села Архипо-Осиповка, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Уточняется, что информация о происшествии поступила спасателям МЧС города Крымск в субботу в 21.20 мск.

"Спасатели опросили свидетелей и незамедлительно приступили к обследованию акватории. Утром следующего дня (27 мая) к поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи с сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту. Около 15.00 спасатели авиационной группы сообщили на базу, что пропавшие обнаружены и подняты в вертолет при помощи лебедки", – говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, молодых людей 25 и 27 лет обнаружили в 36 километрах от села Архипо-Осиповка на удалении около 20 километров от берега. Оба спасенных – жители Краснодарского края.

"Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать – либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас", – цитирует ведомство слова туристов.

Отмечается, что медик МЧС осмотрела пострадавших уже в вертолете – из видимых повреждений молодые люди получили лишь солнечные ожоги. Из-за неблагоприятных погодных условий выполнить посадку в Геленджике было невозможно, в связи с чем мужчин доставили на базу МЧС в Сочи.