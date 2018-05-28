В Петербурге в подростка выстрелили из пневматического пистолета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Подросток госпитализирован после выстрела из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых 15-летний подросток был госпитализирован от дома на улице Черняховского", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 28 мая в полицию Центрального района Петербурга из медучреждения поступило сообщение о том, что от дома 61 на улице Черняховского в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 15-летний подросток.

"По предварительной информации, накануне около 22.30 по указанному адресу в него выстрелили из пневматического пистолета. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.