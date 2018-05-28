Глава поселка под Красноярском поссорился с депутатом и ударил его ножом

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте между главой поселка Зеледеево Красноярского края и депутатом сельсовета, который, по данным СК, получил ножевые ранения от главы местной администрации, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

В следственные органы поступило сообщение, что в поселке Зеледеево Емельяновского района при словесном конфликте глава администрации Зеледеевского сельского совета ударил ножом местного депутата.

"По предварительным данным, он и с ним еще трое человек, приехали в дом к депутату. Во время конфликта глава нанес депутату ножевые ранения, поранив руку и лицо. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказала Дегидь.