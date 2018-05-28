СК начал проверку из-за невыплаты зарплаты морякам судна "Николай Касаткин"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Следователи проверят сахалинскую компанию после невыплаты зарплаты морякам судна "Николай Касаткин", арестованного в порту южнокорейского Пусана после жалоб экипажа на долги, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее сообщалось, что российское судно "Николай Касаткин" арестовали в порту южнокорейского Пусана после жалоб экипажа на долги, несколько моряков уже вернулись на родину. Судно принадлежит сахалинской компании "Парус", которая сталкивалась с подобными проблемами в прошлом. Так, в декабре 2016 года экипаж "Николая Касаткина" несколько недель бастовал в Амстердаме, из-за того что "Парус" не выплачивал морякам зарплату, амстердамская портовая инспекция тогда запретила судну выходить в море.

"С долгами по зарплате российским морякам разберутся следователи. Организована процессуальная проверка по фактам невыплаты заработной платы морякам судна "Николай Касаткин" (порт приписки Невельск)", — говорится в сообщении.